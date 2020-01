Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (03.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit Wochen befinde sich die Aktie der Deutschen Telekom auf dem Weg nach unten. Aktuell würden dem DAX-Titel die Impulse fehlen. Viele Anleger würden auf eine Entscheidung bezüglich der US-Fusion warten. Ein Analyst schüre nun allerdings die Zweifel daran, dass der Deal wirklich gelinge.Analyst Paul Gallant von Cowen habe in einer Studie erklärt, dass die klagenden US-Bundesstaaten den Richter Victor Marrero überzeugt haben könnten, die Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint zu blockieren. Auf Basis der Fragen, die Marrero während der zweiwöchigen Verhandlung gestellt habe, beziffere Gallant die Wahrscheinlichkeit auf 60 Prozent.Den Konzernen sei es nicht gelungen, den Satellitenbetreiber Dish als adäquaten Ersatz für Sprint und neue Nummer 4 im US-Mobilfunkmarkt zu präsentieren. Es habe sich herauskristallisiert, dass es doch mehr ein "aus vier mach drei"-Zusammenschluss sei, so Gallant. Allerdings habe Marrero mit seinen Fragen auch Zweifel gezeigt, ob die neue T-Mobile US wirklich ohne Gegenleistungen die Preise anheben werde.Die US-Fusion stehe auf der Kippe. Klar sei aber auch: Es gebe Argumente für beide Seiten. Wie das Urteil ausfalle, sei völlig offen. "Der Aktionär" bleibt deshalb dabei. Neueinsteiger sollten bei der Telekom auf frische Impulse warten. Wer investiert ist, bleibt bei der Dividendenperle mit 4,1 Prozent Rendite an Bord, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 03.01.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: