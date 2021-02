Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern profitiere am Donnerstag erneut von starken News der US-Tochter. Im nachbörslichen US-Handel habe T-Mobile US deutlich zulegen können, nachdem die Ergebnisse einer neuen Frequenzauktion für den neuen Mobilfunkstandard 5G bekannt geworden seien.81 Mrd. USD hätten sich die US-Telekomkonzerne laut FCC die Lizenzen für wichtige 5G-Frequenzen kosten lassen. Dabei hätten die großen Rivalen Verizon mit 45,5 Mrd. und AT&T mit 23,4 Mrd. deutlich tiefer in die Taschen gegriffen als T-Mobile mit 9,3 Mrd. USD. Weitere Bieter wie US Cellular oder New Level II hätten eine untergeordnete Rolle gespielt.Bei T-Mobile US zahle sich nun aus, dass der Konzern durch die Sprint-Auktion bereits über ein breites Frequenzspektrum für den neuen 5G-Standard verfüge. Die Kosten für die kritischen Frequenzen seien somit deutlich niedriger ausgefallen als bei den Wettbewerbern - gleichzeitig sei nicht zu befürchten, dass dadurch ein schlechteres Netz entstehe. An der Börse komme dies gut an und sorge für ein deutliches Kursplus bei T-Mobile US.Die Sprint-Fusion zahle sich weiter aus. T-Mobile US bleibe in der Erfolgsspur. Auch die Beteiligung der Deutschen Telekom gewinne weiter an Wert. Noch könne der Kurs der eigenen Aktie da zwar nicht mithalten. Konservative Anleger sollten jedoch Geduld beweisen und weiter auf den Sprung über 15,50 Euro setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.02.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom, Vodafone.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG:Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link