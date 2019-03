XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,675 EUR -0,10% (20.03.2019, 16:14)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,68 EUR +0,26% (20.03.2019, 16:28)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (20.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Startschuss für die Versteigerungen der 5G-Mobilfunkfrequenzen sei gestern gefallen. Das DAX-Unternehmen bewerbe sich genau wie Vodafone, Telefónica und 1&1 Drillisch um die begehrten Lizenzen. Am Aktienmarkt komme dies trotz gut an. Die Telekom-Titel am deutschen Markt würden auf breiter Front zulegen.Experten würden erwarten, dass sich die Auktion über mehrere Wochen hinziehen werde. In der ersten Runde seien Gebote von 288,3 Millionen Euro zusammengekommen - dieser Wert dürfte noch deutlich steigen. Die Erwartungen an 5G seien hoch, auch wenn für den privaten Konsum auch der bisherige Standard 4G ausreiche. Doch die neue Technologie spiele insbesondere für die Industrie eine wichtige Rolle - die extrem kurzen Reaktionszeiten würden z.B. die Fernsteuerung von Maschinen und Fahrzeugen ermöglichen."5G ermöglicht Deutschland den Schritt in die digitale Zukunft", so Jochen Homann, der Chef der zuständigen Bundesnetzagentur. "Es ist gut, dass die Versteigerung nun beginnt und wir damit den weiteren Ausbau des Mobilfunknetzes in Deutschland fördern können."Die Auflagen für die Telekomkonzerne seien allerdings relativ hart. Bis Ende 2022 sollten 98 Prozent der Haushalte in jedem Bundesland mit schnellem Internet versorgt werden, zudem solle es schnelles Netz an Autobahnen, Bundesstraßen und weiteren Verkehrsstrecken geben. Das bedeute, dass viel Geld in den Bau gesteckt werden müsse, um die Vorgaben zu erfüllen. Doch nachdem die Eilanträge gescheitert seien, würden den weiter anhängigen Klagen der Telekomkonzerne kaum Chancen eingeräumt.Engagierte Anleger bleiben entsprechend dabei und freuen sich über die satten Dividenden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Für langfristig orientierte Neueinsteiger favorisiere DER AKTIONÄR trotz des Kaufsignals weiterhin andere Werte. (Analyse vom 20.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: