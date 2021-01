Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,34 EUR -0,26% (08.01.2021, 09:55)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,38 EUR +0,20% (08.01.2021, 09:40)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Wieder einmal habe die starke Tochter T-Mobile US mit starken Zahlen überzeugt. Das liefere der Deutsche Telekom-Aktie Schwung für den erneuten Anlauf auf den wichtigen Widerstand im Bereich 15,50 Euro. Inzwischen hätten auch die ersten Experten die T-Mobile-Zahlen eingeordnet - und seien weiter positiv gestimmt.Die Kundenzahlen von T-Mobile US seien wie erwartet ausgefallen, so Analyst Matthijs Van Leijenhorst von Kepler Cheuvreux. Die Geschäfte der Tochter seien weiter überdurchschnittlich gelaufen. Sein Kursziel für die T-Aktie laute unverändert 22 Euro, das "buy"-Rating habe er bestätigt.Noch optimistischer sei Akhil Dattani von JPMorgan. Er habe den fairen Wert für die T-Aktie zwar leicht von 23,50 auf 23,30 Euro gesenkt. Dieser liege aber noch immer rund 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Aktie bleibe deshalb seine "Top-Idee" für 2021. Gründe für das leicht gesenkte Ziel seien die Währungsentwicklungen und eine Frequenzauktion in den USA.Die Deutsche Telekom sei weiter auf Kurs. Vor allem die starke US-Tochter sorge für Wachstum, der Wert der Beteiligung decke mittlerweile rund 80 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung der Mutter ab. Das Kerngeschäft der Telekom sei damit klar unterbewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: