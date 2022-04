Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,102 EUR -3,39% (08.04.2022, 11:19)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,116 EUR -2,55% (08.04.2022, 11:04)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Mit einem Abschlag von 3,5% habe die Deutsche Telekom-Aktie am Freitag geöffnet. Das sei aber alles halb so wild. Im Nachgang der gestrigen Hauptversammlung werde nun eine Dividende von 64 Cent je Aktie ausgezahlt, entsprechend werde die T-Aktie ex-Kapitalmaßnahme gehandelt. Aber auch aus technischer Sicht bestehe nach dem Rutsch kein Grund zur Panik. Mit dem geplanten Kursrutsch könnte die T-Aktie heute eine weitere Bewehrungsprobe meistern.So habe der Titel am heutige Freitag fast punktgenau an der wichtigen Unterstützung an der 200-Tage-Linie, die bei 16,97 Euro verlaufe, geöffnet. Schließe das Papier heute über dieser Marke, stünden die Chancen gut, dass das jüngst aufgerissene Gap zwischen 17 und 17,50 Euro zügig geschlossen werde. Dann würde sich die T-Aktie zudem erneut der oberen Begrenzung der seit Februar ausgebildeten V-Formation bei rund 17,80 Euro nähern. Ein Sprung über diesen Widerstand würde den Weg in Richtung des August-Hochs 2021 bei 18,92 Euro frei machen.Ein erfolgreicher Test des GD200 dürfte der T-Aktie weitere Impulse liefern. Trader könnten sich des Weiteren bei 17,80 Euro auf die Lauer legen. Konservative Anleger sollten dabeibleiben, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: