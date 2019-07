XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,262 EUR -0,33% (12.07.2019, 11:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,246 EUR -0,60% (12.07.2019, 11:50)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (12.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Es nehme einfach kein Ende. T-Mobile US und Sprint würden sich nun noch mehr Zeit lassen wollen, um den Zusammenschluss zum Abschluss zu bringen. Denn nach wie vor habe das US-Justizministerium Bedenken wegen der Fusion. Für die Anleger der Deutschen Telekom gehe die Hängepartie damit weiter - die Aktie laufe weiter seitwärts.Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" solle die Fusionsvereinbarung über den 29. Juli hinaus verlängert werden. Der Verkauf von Geschäftsteilen an den US-Satellitenbetreiber Dish habe sich demnach als komplizierte Angelegenheit herausgestellt. Es hake derzeit unter anderem bei den Eigentümerrechten.Noch seien die Konzerne aber optimistisch, dass eine Einigung erzielt werden könne. Mit dem Verkauf würden T-Mobile US und Sprint die Bedenken des US-Justizministeriums ausräumen wollen. Dieses fordere, dass der Aufbau eines neuen vierten Players auf dem US-Mobilfunkmarkt ermöglicht werde. Neben der "neuen" T-Mobile würden nach aktuellem Stand bislang nur die Platzhirsche AT&T und Verizon bleiben. Dish könnte die neue Nummer 4 werden.Es bleibe eine Hängepartie. Gelinge die Fusion, wäre das einerseits ein Befreiungsschlag auch für die Deutsche Telekom. Allerdings dürfen auch nicht zu viele Zugeständnisse gemacht werden, um die Wirtschaftlichkeit des Zusammenschlusses nicht zu gefährden. T-Mobile US sei zudem auch eigenständig gut aufgestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: