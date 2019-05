Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,052 EUR +1,06% (07.05.2019, 10:58)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,046 EUR +1,21% (07.05.2019, 11:13)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (07.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom kämpfe derzeit an vielen Baustellen. Neben der US-Fusion und der 5G-Versteigerung wolle der Konzern nun auch in Österreich in den Angriffsmodus schalten. Die Geschäfte würden unter einer neuen Marke gebündelt, beim 5G-Ausbau wolle der DAX-Konzern auch in der Alpenrepublik aufs Tempo drücken.Aus T-Mobile Austria werde in Zukunft die Marke "Magenta". Damit wolle der Konzern den Marktführer A1 Telekom Austria attackieren. Inzwischen würden auch die Voraussetzungen stimmen: Seit der 1,9 Milliarden Euro schweren Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC biete die Deutsche Telekom in Österreich neben dem Mobilfunk- auch ein eigenes Festnetz an. Diese Bündelung steigere die Effizienz und sei deshalb deutlich lukrativer."Wir verbinden das ultraschnelle Glasfasernetz und das beste Mobilfunknetz", zitiere das "Handelsblatt" Andreas Bierwirth, den CEO der Österreich-Tochter. Vor allem beim neuen Mobilfunkstandard 5G wolle er Gas geben und ein Paradebeispiel für den schnellen Netzausbau im Konzern werden.Bis 2025 wolle die österreichische Regierung ein flächendeckendes 5G-Angebot. Die Telekom wolle daran einen entscheidenden Anteil haben. Offen bleibe aber, ob die Österreich-Tochter beim Ausbau auch wie bisher auf den chinesischen Ausrüster Huawei setze. Das Problem: Eine Zusammenarbeit könnte die Fusion einer anderen Telekom-Tochter, T-Mobile US, mit Sprint gefährden, da Huawei in den USA als Sicherheitsproblem gelte.Die Deutsche Telekom-Aktie ist deshalb weiter lediglich eine Halteposition, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer bei der Dividendenperle investiert sei, bleibe aber dabei. (Analyse vom 07.05.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link