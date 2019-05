Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (22.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Erst die Empfehlung des Chefs der US-Regulierungsbehörde FCC Ajit Pai, die Fusion zwischen der Telekom-Tochter T-Mobile US und Spring zu genehmigen. Die beiden Parteien hätten signifikante Zugeständnisse gemacht. So hätten die Unternehmen den Angaben zufolge neben Verkäufen auch den Aufbau eines 5G-Netzes sowie 5G-Dienstleistungen auch in ländlichen Gebieten angeboten. Er glaube, die Transaktion sei im öffentlichen Interesse, so Pai. Dann sei der Schock gefolgt: Kreisen zufolge tendiere das Justizministerium (DOJ) in Washington dazu, den Kauf trotz Zugeständnissen der beiden Unternehmen abzulehnen. Makan Delrahim, dem Chef der DOJ-Wettbewerbsbehörde, scheinen die Zugeständnisse nicht weit genug zu gehen, so Marion Schlegel.Bereits in der Vergangenheit habe Delrahim bewiesen, dass er unberechenbar sei, als er die Übernahme von Time Warner durch AT&T habe blockieren wollen - letztlich aber erfolglos. Ob die T-Mobile-Fusion nun durchgehe, dürfte von der Art der Bedenken abhängen. Gehe es nur um die Preise für Prepaid-Kunden, seien weitere Zugeständnisse denkbar. Seien die Zweifel aber allgemeiner Natur, da statt vier nur noch drei große Wettbewerber am Markt seien, dürfte es schwer werden, den Deal noch durchzuboxen.Das Gros der Analysten zeige sich dennoch optimistisch. Analyst Karsten Oblinger von der DZ BANK sehe auch jetzt weiter eine "hohe Genehmigungswahrscheinlichkeit", ein Scheitern könne aber nicht ausgeschlossen werden. Auch Wolfgang Specht vom Bankhaus Lampe halte die Risiken für deutlich gesunken, auch wenn dem DOJ vielleicht letztlich noch weitere Zugeständnisse gemacht werden müssten. Einen möglichen Zusammenschluss habe zuletzt die Schweizer Großbank UBS positiv bewertet: Die entstehenden Synergieeffekte könnten der Telekom-Aktie einen Zuwachs von drei Euro bescheren, so Analyst Polo Tang.Die Aktie der Deutschen Telekom müsse leichte Verluste einstecken, zeige sich aber insgesamt relativ unbeeindruckt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.