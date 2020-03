Für mutige Anleger, die auf die US-Fusion sowie die dortigen Wachstumsaussichten setzen möchten und die gleichzeitig Potenzial im Mediabereich sehen, ist die Deutsche Telekom-Aktie daher durchaus einen Blick wert, so Thomas Müncher. (Ausgabe 03/2020)



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (13.03.2020/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Was lange währte, scheint endlich gut und profitabel zu werden: Nach der Ankündigung im April 2018 sollte der Zusammenschluss der Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF)-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint eigentlich schnell über die Bühne gehen, wie Thomas Müncher in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Doch die Genehmigungsverfahren hätten sich fast zwei Jahre hingezogen und seien immer noch nicht abgeschlossen. Anfang Februar 2020 sei dennoch ein wichtiger Etappensieg gelungen: Ein US-Gericht habe die Klagen verschiedener Bundesstaaten gegen die Fusion abgewiesen. Dass gegen das Urteil Berufung eingelegt werde, gelte wegen geringer Erfolgsaussichten als unwahrscheinlich. Würden jetzt noch die kalifornische Verbraucherschutzbehörde und der Bundesrichter in Washington grünes Licht erteilen, könnte die Fusion im April 2020 abgeschlossen werden. Allerdings stehe dieser Termin noch auf wackeligen Beinen.Hinsichtlich der Fusionsbedingungen möchte die Telekom nachverhandeln. Eine neue Transaktionsstruktur würde dem Magenta-Konzern vermutlich ein größeres Stück vom neuen Konzernkuchen einbringen. Schließlich sei T-Mobile US seit 2018 kräftig gewachsen und erziele ordentliche Gewinne. Dagegen leide Sprint unter seinen hohen Schulden und verliere Marktanteile. Beide seien jedoch zum Erfolg verdammt - nur gemeinsam könnten sie den Branchenführern Verizon und AT&T gefährlich werden.Die bisherige Transaktionsstruktur, die über einen Aktientausch ablaufen solle, sehe für die Bonner einen Anteil von 42% am fusionierten Unternehmen vor, während 27% an die Sprint-Mutter Softbank gehen sollten. Das neue Unternehmen solle dann auf knapp 130 Millionen Kunden kommen und einen Jahresumsatz von rund 76 Mrd. US-Dollar stemmen. Damit wäre man auf dem US-Markt die Nummer drei mit dem breitesten Frequenzbereich der großen Anbieter. Mit Milliarden-Investitionen wolle der Mobilfunkriese nämlich vor allem die zukunftsweisenden 5G-Netze in Amerika aufbauen.Die Geschäftszahlen für das Jahr 2019 würden unterstreichen, dass die Telekom für die Milliarden-Fusion gut gerüstet sei. Dank florierender Geschäfte in Amerika sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 6,4% auf 80,5 Mrd. Euro geklettert. Der Nettogewinn habe sich um 80% auf 3,9 Mrd. Euro verbessert, was jedoch hauptsächlich an geringeren Sondereinflüssen gelegen habe. Denn im Jahr 2018 habe der Magenta-Konzern 2,4 Mrd. Euro vor allem für Personalmaßnahmen und Abschreibungen aufwenden müssen. Dennoch, "mit diesen Rekordzahlen haben wir unsere Position als klare Nummer eins der Branche in Europa bestätigt", freue sich Telekom-Chef Tim Höttges, der seit Januar 2014 dem Vorstand der Deutschen Telekom AG vorstehe. Doch es sei nicht alles eitel Sonnenschein. Der Telekom-Konzern habe weiterhin an seiner hohen Schuldenlast zu tragen.Wegen hoher Kosten für die 5G-Mobil-unkauktion in Deutschland und der angestrebten US-Transaktion hätten die Netto-Finanzverbindlichkeiten Ende 2019 bei rund 76 Mrd. Euro gelegen. Deswegen habe die Telekom den Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr von 70 im Vorjahr auf 60 Cent je Aktie gekürzt. 2020 würden die Bonner beim Umsatz zulegen und ihren operativen Ertrag (bereinigtes EBITDA ohne Leasingkosten) auf 25,5 Mrd. Euro steigern wollen - ohne die Milliarden-Fusion in den USA. Und perspektivisch sehe das Management die Ausschüttung auch wieder ansteigen.Unrealistisch sei das nicht. Die Geschäfte mit Media-Plattformen würden nach wie vor stark wachsen: Laut Marktstudien hätten die Umsätze des Video-on-Demand-Marktes (VoD) im Jahr 2017 die Marke von 1 Mrd. Euro geknackt. Im Jahr 2023 sollten es bereits mehr als 1,4 Mrd. Euro sein. Um in diesem Business erfolgreich zu sein, komme es nicht unbedingt auf Größe an. "Content is King" laute die wichtigere Devise der Branche: Weil die TV-Zuschauer vor allem an attraktiven Inhalten interessiert seien, würden immer mehr Anbieter mit Eigenproduktionen beginnen.Beim linearen Fernsehen setze die Deutsche Telekom vor allem auf die Karte Sport: Vor kurzem habe sie sich die Rechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland gesichert. Außerdem besitze der Magenta-Konzern die Sportrechte für die Basketball-Bundesliga, die Deutsche Eishockey Liga und die 3. Fußball-Liga. Jetzt könnte sogar noch die 1. Fußball-Bundesliga dazukommen. "Wie konkret wir mit der Vergabe in diesem Jahr umgehen, wird sich zeigen", habe Deutschlandchef Dirk Wössner noch vor seinem Abschied bei der Telekom angekündigt. "Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel über Kooperationen."Bekomme MagentaTV den Zuschlag, könnte die Zweitverwertung an ARD und ZDF oder RTL gehen. Die Telekom müsste dann aber nicht nur Sky überbieten, sondern sich auch gegen das Sportportal DAZN durchsetzen. Sollte das tatsächlich gelingen, könnte die Kasse kräftig klingeln. Denn mit Top-Fußball im Angebot würde die Kundenzahl für das Magenta-TV-Angebot vermutlich stark nach oben schnellen.Mit einem KGV von 14 auf Basis des erwarteten Gewinns für 2020 sei die Aktie nicht wirklich günstig. Mit Blick auf die Gewinnschätzungen bis ins Jahr 2022 würde sich die KGV-Bewertung aber auf 11,7 reduzieren. Die hohen Investitionen in den US-Markt seien aufgrund der dort erzielten zweistelligen Wachstumsraten gerechtfertigt, schließlich wachse die Telekom in Europa nur um 4%. Durch diese Investitionsverteilung würden die 5G-Pläne in Deutschland vermutlich etwas gebremst, doch in den USA könnten die Gewinne dafür stärker zulegen.Die einstige Volksaktie habe sich seit Ende März 2018 in einem Aufwärtstrend befunden, der die Notierung von ihrem damaligen Tief bei 12,80 Euro auf 16,60 Euro im Februar 2020 geführt habe. Dann habe der Aktie das Coronavirus zugesetzt und das habe zu einem Rücksetzer auf 13,24 Euro geführt. Daraus errechne sich nun eine attraktive Dividendenrendite von 5%.