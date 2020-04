Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (03.04.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Der Mobilfunkriese habe die Fusion ihrer Tochter T-Mobile US mit dem US-Konkurrenten Sprint nun nach fast zwei Jahren abgeschlossen. Dabei sei die Fusion mit der Sprint-Mutter Softbank noch einmal nachverhandelt worden. Die Sprint-Aktionäre würden nun für elf (bisher: 9,75) eigene Anteile jeweils eine Aktie der neuen T-Mobile US erhalten, was laut der Deutschen Telekom einen zusätzlichen Wert von 5 Mrd. USD für T-Mobile US schaffe. Aufgrund der Fusion bzw. der damit verbundenen hohen Integrationskosten sowie eines niedrigeren freien operativen Cashflows in 2020 und 2021 bei T-Mobile US habe aber die Ratingagentur S&P das Rating für beide Unternehmen um eine Stufe reduziert (Deutsche Telekom auf BBB von BBB+, bei der US-Tochter auf BB von BB+). Der Ausblick für beide Unternehmen sei stabil.Seit Zuspitzung der Corona-Pandemie Ende Februar habe die Deutsche Telekom-Aktie rund 30% an Wert verloren, was Jost für übertrieben erachte, da das Geschäftsmodell vergleichsweise krisenresistent sei bzw. in Teilen der Konzern nach Meinung des Analysten sogar von der derzeit verstärkten Digitalisierung profitieren könne. Die hohe Verschuldung des DAX-Konzerns sowie der hohe Firmenwert stelle in der aktuellen Krise aber auch ein signifikantes Risiko dar, was nach Erachten des Analysten den deutlichen Kursrutsch zum Teil erkläre.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Deutsche Telekom-Aktie. Das Kursziel werde von 19,50 Euro auf 15,50 Euro gesenkt. (Analyse vom 03.04.2020)