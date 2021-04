Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,984 EUR -0,55% (15.04.2021, 13:47)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,98 EUR -0,56% (15.04.2021, 13:32)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Bei der Aktie der Deutschen Telekom könnte sich die angespannte Lage endlich wieder auflockern. Der Wert stehe zwar seit der Dividendenausschüttung in der letzten Woche noch immer unter Druck. Aus charttechnischer Sicht habe sich aber am gestrigen Mittwoch etwas getan und könnte jetzt für neuen Schwung sorgen.Vergangene Woche habe sich die Lage bei der Telekom-Aktie zugespitzt. Nach der Auszahlung der Dividende sei der Wert unter die enorm wichtige Unterstützungslinie gefallen, die vom Vor-Corona-Hoch bei 16,75 Euro ausgehe. Am Montag habe der Kurs auch noch die Unterstützung am 2019er Hoch bei 16,26 Euro unterschritten und verstärke damit das Verkaufssignal.Seit gestern gebe es aber erste Anzeichen einer Trendwende. Nachdem die Aktie unter das 2019er Zwischenhoch bei 15,88 Euro gefallen sei, habe sie dieses im Tagesverlauf zurückerobern können. Auch heute könne sie diese Marke bis jetzt erfolgreich verteidigen. Hinzu hätten sich gestern die Durchschnittslinien des Stochastik-Indikators im stark überverkauften Bereich gekreuzt. Eine Erholungsbewegung werde dadurch wahrscheinlicher.Auf kurze Sicht habe sich das Chartbild wieder etwas aufgehellt. Entscheidend sei, dass sich die T-Aktie über der Unterstützung bei 15,88 Euro halten könne, da ansonsten ein Rücksetzer bis an den Support bei 15,50 Euro drohe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: