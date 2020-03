XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

12,234 EUR -5,40% (12.03.2020, 11:01)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

12,314 EUR -5,28% (12.03.2020, 11:16)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Abseits des Coronavirus gebe es beim Bonner Konzern erneut erfreuliche Nachrichten. Nach der gerichtlichen Genehmigung der US-Fusion hätten nun weitere Gegner des Deals ihren Widerstand eingestellt. Mit Kalifornien habe sich einer der Führer der Opposition mit T-Mobile und Sprint auf einen Deal geeinigt.Der kalifornische Generalstaatsanwalt Xavier Becerra habe mitgeteilt, dass er die Niederlage vor Gericht nicht anfechten würde. T-Mobile US verpflichte sich darin, mindestens fünf Jahre lang zwei Low-Cost-Verträge anzubieten - darunter ein Angebot für 25 USD pro Monat mit 5 Gigabyte Highspeed-Datenvolumen. Zudem bekämen alle Mitarbeiter von Sprint und T-Mobile in den betroffenen Staaten in der neuen T-Mobile ähnliche Jobs angeboten wie bisher.Der branchenübergreifende Ausverkauf an der Börse mache auch vor der Deutschen Telekom-Aktie nicht halt. Im frühen Handel sei der DAX-Titel nun unter den Stoppkurs bei 12,50 Euro gefallen. Anleger sollten die T-Aktie auf der Watchlist lassen, um bei einer Beruhigung der Märkte bereit für den Wiedereinstieg zu sein, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: