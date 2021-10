Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,546 EUR +1,14% (14.10.2021, 18:15)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,53 EUR +0,92% (14.10.2021, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom habe es zuletzt nicht leicht gehabt. Der schwache Gesamtmarkt sowie das Verkaufsangebot von Anteilen an der Telekom des japanischen Technologieinvestors Softbank hätten den Titel zu einer Korrektur gezwungen. Seit Mittwoch scheine sich der Titel jedoch zu stabilisieren. Diese Marken gelte es nun zu überwinden.Seit Mitte August befinde sich die Telekom-Aktie in einer starken Korrektur. Nachdem der Titel unter wichtige Chartmarken wie das Juli-Hoch bei 18,43 Euro, die 50-Tage-Linie bei 18,05 Euro und das März-Hoch bei 17,36 Euro gefallen sei, habe sich die Lage letzte Woche zugespitzt. Im Zuge des negativen Newsflows sei der Wert unter die charttechnisch wichtige Unterstützung an der 200-Tage-Linie gerutscht und habe wie erwartet an das 2019er Hoch bei 16,26 Euro zurückgesetzt.Nachdem am Mittwoch diese Marke erfolgreich getestet worden sei, sei es am heutigen Donnertag bereits zu einer ersten leichten Gegenbewegung gekommen. Aus charttechnischer Sicht sei das ein gutes Zeichen. Für eine Entwarnung reiche es jedoch noch nicht. Die Abwärtstrendstärke sei noch immer hoch. Zudem sei auf Seite der überverkauften Oszillatoren bisher noch kein Kaufsignal generiert worden. Erst wenn der GD200, der im Moment parallel zum Widerstand am Vor-Corona-Hoch bei 16,75 Euro verlaufe, zurückerobert werde, sei die Wahrscheinlichkeit auf einen anhaltenden Rebound recht hoch.Anleger würden bei der Telekom weiter Geduld brauchen. Rückschläge müssten einkalkuliert werden. Erste Anzeichen, dass die Korrektur ein Ende gefunden habe, gebe es bereits. Die Telekom-Aktie dürfte wieder gen Norden gehen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: