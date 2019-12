Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,81 EUR -0,55% (13.12.2019, 12:18)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,788 EUR -0,72% (13.12.2019, 12:02)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (13.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint stehe weiterhin auf der Kippe. Eine Klage mehrerer US-Bundesstaaten, die Nachteile für Kunden, Arbeitnehmer und Innovationskraft w[rden befürchten, laufe derzeit. Eine Aussage von Richter Victor Marrero könnte den Konzernen nun allerdings Hoffnung machen.Zuletzt habe Professor Carl Shapiro von der Berkeley-Universität für Aufsehen gesorgt, in dem er hohe Preisanstiege durch die Fusion vorhergesagt habe. Shapiro sei aber als Zeuge der Kläger aufgetreten. Auch Richter Marrero habe nun leichte Zweifel geäußert, ob die Ausführungen Shapiros den tatsächlichen Folgen einer möglichen Fusion entsprechen würden. Am Donnerstag habe Marrero dem Professor erklärt, es erscheine unwahrscheinlich nicht eingängig, dass die Unternehmen so dreist wären, die Preise zu erhöhen ohne dafür auch den Service zu verbessern.Klar sei: Wie das Urteil vor Gericht ausfallen werde, lasse sich deshalb noch lange nicht sagen. Es sei jedoch zumindest ein erster Hinweis darauf, dass die Argumentation der Telekomkonzerne nicht völlig ins Leere laufe. Könne T-Mobile US die Fusion abschließen, dürfte das auch der T-Aktie neue Impulse verleihen. Konservative Anleger könnten dabei bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: