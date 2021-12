Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,45 EUR +1,04% (28.12.2021, 17:10)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,442 EUR +1,19% (28.12.2021, 16:55)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (28.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit letzter Woche laufe es bei der T-Aktie wieder richtig gut. Das Papier des Bonner Konzerns habe sich endlich von seinen Tiefs lösen können und stehe nun an einer wichtigen charttechnischen Marke. Gelinge das Break, sei mit Anschlussgewinnen zu rechnen. Darauf müssten Trader jetzt achten.Bereits seit August korrigiere die T-Aktie nun schon innerhalb eines abfallenden Kanals. Nachdem sie nun bis an die massive Unterstützung an der mehrfach angelaufenen Horizontalen bei 15,50 Euro gefallen sei, habe sie diese Marke im Dezember zweimal erfolgreich getestet. Von dort aus sei dem Titel der Rebound gelungen.Dabei habe der Kurs das 2019er-Hoch bei 16,26 Euro zurückerobert und notiere nun direkt an der oberen Begrenzung des Trendkanals bei 16,45 Euro. Gelinge das Break, würde das den Kanal auflösen und ein Kaufsignal auslösen. Infolge wäre mit Anschlussgewinnen zu rechnen. Das nächste kurzfristige Ziel liege dann am Vor-Corona-Hoch bei 16,75 Euro. Darüber dürfte das März-Verlaufshoch bei 17,36 Euro anvisiert werden.Werde das Kaufsignal ausgelöst, dürfte das kurzfristig für neue Dynamik sorgen. Angesichts der starken US-Tochter und der noch immer attraktiven Bewertung sollten allerdings auch langfristig höhere Kurse möglich sein. Konservative Anleger sollten Geduld mitbringen und weiter an Bord bleiben, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche TelekomHinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link