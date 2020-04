XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (24.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Das Papier des Bonner Konzerns gehöre am Freitag im schwachen Marktumfeld zu den wenigen Gewinnern an der deutschen Börse. Schwung verleihe eine positive Analystenstudie der UBS, die jetzt einen attraktiven Einstiegszeitpunkt sehe und der T-Aktie mehr als 60% Potenzial zuspreche. UBS-Analyst Polo Tang habe das Kursziel für die T-Aktie zwar von 20,70 auf 20,30 Euro reduziert, sehe damit allerdings ausgehend vom aktuellen Kursniveau noch viel Luft nach oben. Die Einstufung laute entsprechend weiter "buy".Die T-Aktie konsolidiere seit Anfang April zwischen 12 und 13 Euro. Das Gap aus dem März bei 12,87 Euro sei dabei nach wie vor nicht geschlossen wprden. Erst wenn der Sprung über diese Marke gelinge, seien auch wieder deutlich höhere Kurse möglich.Noch lasse das charttechnische Kaufsignal auf sich warten. Mit der US-Fusion, dem 5G-Ausbau und der stabilen Dividende biete die T-Aktie Anlegern dennoch gute Perspektiven. Konservative könnten das aktuelle Niveau zum Einstieg nutzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2020)Hinweis:Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Aktionär Depot" von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: