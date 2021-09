Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (02.09.2021/ac/a/d)



Seit letzter Woche gehe die Deutsche Telekom-Aktie in die Knie. Hauptgrund dürften die Auswirkungen der jüngsten Cyberattacke bei der US-Tochter T-Mobile US sein. Laut Berichten seien die persönlichen Daten von über 100 Mio. Kunden erbeutet worden. Das Chartbild habe sich dementsprechend eingetrübt.Zunächst habe es bei der Deutsche Telekom-Aktie gut ausgesehen. Die Zahlen der Tochter T-Mobile US hätten den Wert beflügelt. In diesem Zuge habe er Anfang August einen starken Rebound an der Unterstützung am markanten März-Hoch bei 17,36 Euro hingelegt. Innerhalb von gut zwei Wochen habe der Titel dann auf ein neues Mehrjahreshoch bei 18,91 Euro gestürmt. Nach diesem Sprint sei die T-Aktie allerdings deutlich überhitzt gewesen. Infolge des stark überkauften Stochastik-Indikators und des negativen Newsflows habe sie bis heute um rund 5% korrigiert.Aktuell kämpfe das Papier mit der 50-Tage-Linie, die nahe der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bei 18 Euro verlaufe. Werde diese nun nachhaltig unterschritten, würden weitere Rücksetzer bis an die bereits getestete Unterstützung am März-Hoch bei 17,36 Euro drohen. Könne auch diese Marke keinen Halt bieten, diene das Vor-Corona-Hoch bei 16,75 Euro als Auffangnetz.Die Deutsche Telekom-Aktie habe nach dem Sprint auf das Mehrjahreshoch Dampf abgelassen. Werde der GD50 auch noch unterschritten, müsse mit weiteren kurzfristigen Rücksetzern gerechnet werden. Konservative Anleger sollten weiter an Bord bleiben, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2021)