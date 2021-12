Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom zähle am Dienstag zu den stärksten Werten im DAX . Die Aktie könne sich damit weiter von den jüngsten Tiefs lösen. Neues gebe es derweil von der Beteiligung BT Group . Das britische Telekomunternehmen habe einen neuen größten Aktionär, die Aktie knicke an der Börse deshalb allerdings rund fünf Prozent ein.Altice UK habe weitere rund 585 Millionen Papiere der BT Group erworben und den eigenen Anteil damit auf 18 Prozent aufgestockt. Der Konzern werde damit größter Aktionär vor der Deutschen Telekom, die auf rund 12,1 Prozent an der BT Group komme.Altice sei im Sommer bei BT als noch ebenbürtiger Großaktionär mit einem Anteil von zunächst 12,1 Prozent eingestiegen. Wie schon damals habe Altice UK auch zur jetzigen Anteilsaufstockung versichert, kein Angebot für eine Komplettübernahme vorlegen zu wollen.Dennoch heize der Schritt die Spekulationen an, wonach der französische Milliardär und Altice-UK-Eigner Patrick Drahi nach der BT Group greifen könnte. Die britische Regierung habe in einer Mitteilung reagiert und angekündigt, die Situation sehr genau zu beobachten. Man werde nicht zögern zu reagieren, sollte der Schutz "unserer kritischen Telekommunikationsinfrastruktur" nötig werden, habe es in dem Schreiben geheißen. Eine Änderung in der britischen Gesetzgebung erlaube der Regierung ab dem 4. Januar stärkere Interventionen bei Übernahmen in der Wirtschaft.An der Börse sei die BT-Aktie am Dienstag aber abgerutscht. Berenberg-Analyst Carl Murdock-Smith habe in einer Studie Zweifel geäußert, dass Drahi eine führende Rolle bei einer möglichen Übernahme der BT Group spielen könnte. Es sei eben auch ein politisches Thema, so der Experte. Er habe zudem darauf verwiesen, dass Drahi wegen der Stillhalteklausel nach der Anteilsaufstockung nun bis Juni keine Übernahmeofferte abgeben könne.Konservative Anleger bleiben deshalb an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 14.12.2021)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom