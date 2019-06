XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (25.06.2019/ac/a/d)



In der vergangenen Woche habe die Aktie der Deutschen Telekom kurz vor dem Sprung über das 52-Wochen-Hoch bei 15,88 Euro gestanden. Doch bislang sei der Ausbruch noch nicht gelungen. Auch die Hängepartie um die Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint gehe weiter. Eine schnelle Lösung sei derzeit nicht in Sicht.Mit Zugeständnissen an die Kartellbehörden würden T-Mobile US und Sprint seit Monaten versuchen, die Zweifel an dem Zusammenschluss auszuräumen. Während dies bei der US-Telekommunikationsbehörde gelungen sei, bleibe aber nach wie vor offen, wie sich das Justizministerium entscheide. Die Klagen einzelner US-Bundesstaaten gegen die Fusion würden hier nicht gerade fördernd wirken.Bereits im Juni hätten neun Bundesstaaten Klage eingereicht. Nun hätten sich auch Hawaii, Massachusetts, Minnesota und Nevada beteiligt, sodass insgesamt bereits 13 Bundesstaaten und Washington D.C. klagen würden. Bei einer Gerichtsanhörung in New York hätten die Streitparteien zuletzt den 7. Oktober als Starttermin für einen zwei- bis dreiwöchigen Prozess vorgeschlagen. Damit scheine es immer unwahrscheinlicher, dass T-Mobile US und Sprint die Fusion wie geplant bis Juli abschließen könnten.Entscheidend werde sein, wie sich das US-Justizministerium positioniere. Bis zur Entscheidung dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Die entscheidenden Impulse für den Ausbruch auf ein neues Hoch müssten in den kommenden Wochen somit von anderer Seite kommen. Charttechnisch sei das Bild aber aussichtsreich.