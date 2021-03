Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,755 EUR +0,24% (25.03.2021, 18:07)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,735 EUR +0,06% (25.03.2021, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern komme beim Ausbau ihres Mobilfunknetzes für den neuen Standard 5G gut voran. Das Netz erreiche bereits die Wohnungen von 80% der Bevölkerung. Das seien mehr als 66 Mio. Menschen, die das 5G-Netz auf ihrem Grundstück nutzen könnten, so die Deutsche Telekom.Der DAX-Konzern habe damit sein ursprüngliches 5G-Abdeckungs-Ziel für Ende 2021 schon jetzt erreicht. Nun peile er bis Jahresende eine Abdeckung von 90% der Bevölkerung an. Mehr als 50.000 Telekom-Antennen würden bereits mit dem Standard funken. Üblicherweise habe ein Standort drei 5G-Antennen. Angaben, wie viel Prozent der Fläche abgedeckt sei, gebe es nicht. Der ehemalige Staatsmonopolist sei beim 5G-Ausbau deutlich weiter als die Konkurrenz.Großes Potenzial für 5G sehe die Telekommunikations-Branche in Online-Games und "Augmented Reality"-Anwedungen. Auch für die Industrie sei der neue Standard wichtig. Der Ausbau sei eine teure Sache, nicht nur wegen hoher Material- und Installationskosten: Für das Frequenzspektrum, was für 5G genutzt werde, habe sich die Deutsche Telekom bei einer Auktion der Bundesnetzagentur im Jahr 2019 zur Zahlung von rund 2,2 Mrd. Euro verpflichtet.Die schlechte Nachricht: Die Deutsche Telekom und ihr slowakisches Tochterunternehmen Slovak Telekom seien mit einer Klage gegen Wettbewerbsstrafen i.H.v. rund 57 Mio. Euro gescheitert. Der Europäische Gerichtshof habe die eingelegten Rechtsmittel der Unternehmen in letzter Instanz zurückgewiesen. Die Strafen müssten demnach gezahlt werden. Sie würden eine Geldbuße i.H.v. rund 19 Mio. Euro umfassen, die allein die Deutsche Telekom zu zahlen habe, sowie eine Geldbuße von rund 38 Mio. Euro, die die Deutsche Telekom mit ihrer slowakischen Tochter gemeinsam begleichen müsse.Die Deutsche Telekom-Aktie habe sich am Donnerstag davon aber nicht beirren lassen und habe es am Nachmittag in ansonsten leichterem Umfeld sogar in die Plus-Zone geschafft."Der Aktionär" habe die T-Aktie exakt vor einem Jahr zum Kauf empfohlen. Engagierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, nachdem der Titel kürzlich aus einer monatelangen Seitwärtsrange nach oben ausgebrochen sei, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link