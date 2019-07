XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (08.07.2019/ac/a/d)



Die deutschen Mobilfunkkonzerne stünden aufgrund der mangelhaften Netzabdeckung in der Kritik. Die Deutsche Telekom sehe sich dabei allerdings nicht alleine in der Schuld. Mit dem neuen 5G-Standard solle künftig ohnehin alles besser werden. T-Systems-Chef Adel Al-Saleh nenne die Entwicklung zu 5G einen "Gamechanger"."Durch die hohe Datenrate und sehr kurze Antwortzeit im 5G-Netz sind nun Anwendungen möglich, die bisher in einem Mobilfunknetz nicht denkbar waren", so Al-Saleh in der "Welt". "Wir können dadurch Maschinen vernetzen, die in der Vergangenheit auf eine feste Datenleitung angewiesen waren." Zudem könne der Umbau von Fabriken schneller und billiger vonstattengehen.Für Al-Saleh sei aber klar, dass die Telekom den "Netzausbau nicht allein stemmen" könne. "Hier müssen sich alle Anbieter beteiligen". Zudem fehle der geeignete regulatorische Rahmen. Die Genehmigung für Mobilfunk-Antennenstandorte dauere zu lang und die jüngste Mobilfunkauktion mit ihren Bedingungen habe ebenfalls nicht mit ihren Bedingungen zu Investitionen ermutigt.Die Verantwortung für den 5G-Ausbau schiebe der Manager aber auch nicht komplett von sich. "Wir wollen ja mehr investieren und schneller ausbauen", so Al-Saleh.