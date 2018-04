ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (27.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie legt zu - Fortschritte bei den Fusionsgesprächen - AktienanalyseEin Bericht über eine möglicherweise nun doch schnelle Fusion zwischen T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint trieb die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) am Freitag an, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit den Mitte April wieder aufgenommenen Fusionsgesprächen habe die T-Aktie bereits eine Erholung gestartet. Der aktuelle Kurssprung zum Start am Freitag deute ebenfalls an, dass ein Deal mit entsprechend hohen Synergien ein positiver Kurstreiber wäre, wie Händler gemeint hätten. Bisherige Versuche eines Zusammenschlusses zwischen der US-Mobilfunk-Tochter der Deutschen Telekom mit dem dortigen Rivalen Sprint seien nicht erfolgreich gewesen.Nun hätten beide Parteien aber Fortschritte in den Gesprächen erzielt, habe die Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht auf Freitag geschrieben. Daher könnten schon in der nächsten Woche die Gespräche abgeschlossen werden. Seit Ende März lasse sich bei der T-Aktie bereits eine steigende Tendenz feststellen, die aktuell knapp über 14 Euro beschrieben werden könne. Mitte April sei die Aktie schon einmal auf ein höheres Niveau gesprungen und habe von dort ihre eingeschlagene Richtung fortgesetzt. Ziel steigender Notierungen könnte der Bereich um 16 Euro sein, in dem die Aktie im zweiten Halbjahr mehrere Hochs ausbildete, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,61 EUR +1,92% (27.04.2018, 11:58)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,61 EUR +1,83% (27.04.2018, 12:14)