Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (22.12.2016/ac/a/d)

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Zertifikate Journal":Die Experten von "Zertifikate Journal" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom gehöre derzeit zu den stärksten Werten im DAX. Auf Monatssicht sei der Anteilsschein um mehr als neun Prozent nach oben geklettert. Hintergrund seien Spekulationen, wonach der japanische Telekom- und Technologiekonzern Softbank unter US-Präsident Donald Trump einen neuen Anlauf starten könnte, um seine US-Mobilfunksparte Sprint mit der Telekom-Tochter T-Mobile US zu fusionieren. Schoneinmal, im Jahr 2014, habe Sprint versucht, den Konkurrenten zu schlucken. Das Vorhaben sei damals am Widerstand der Wettbewerbsbehörden gescheitert. Mit Trump würden die Karten nun neu gemischt - und darauf setze die Börse, so die Experten von "Zertifikate Journal" in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 50 vom 22.12.2016)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:15,945 EUR -0,75% (22.12.2016, 11:09)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,964 EUR -0,37% (22.12.2016, 11:24)ISIN Deutsche Telekom-Aktie:DE0005557508