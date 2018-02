ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (26.02.2018/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom habe weiter mit den Erwartungen der Anleger zu kämpfen. Der große Knick im Kursverlauf sei das Resultat der im letzten Herbst beendeten Fusionsgespräche zwischen T-mobile US und dem Rivalen Sprint. Die amerikanische Tochter hätte damit ihre Marktposition deutlich stärken und die Platzhirsche AT&T und Verizon direkt angreifen können. Entsprechend enttäuscht hätten die Anleger auf das Scheitern der Pläne reagiert. Nun habe der Konzern seine Jahreszahlen für 2017 veröffentlicht, und auch die seien wieder mit Kursverlusten quittiert worden. Zwar habe der Umsatz um 2,5% auf 74,9 Mrd. Euro und das bereinigte EBITDA um 3,8% auf 22,45 Mrd. Euro gesteigert werden können, der Analystenkonsens sei aber um rund 250 Mio. Euro beim Umsatz und 140 Mio. Euro beim operativen Ergebnis verfehlt worden. Die ungünstige Wechselkursentwicklung zum Dollar habe bessere Resultate verhindert. Für 2018 habe die Telekom zumindest ein weiteres EBITDA-Wachstum von 4% in Aussicht gestellt. Zusammen mit der attraktiven Dividendenrendite (5,1%) könnte das die Aktie auffangen.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" lassen bei der Deutsche Telekom-Aktie den Stop-Loss bei 12,50 Euro stehen. (Ausgabe 7 vom 24.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,44 EUR +0,34% (26.02.2018, 16:06)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,41 EUR -0,30% (26.02.2018, 16:21)