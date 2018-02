ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (06.02.2018/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem Bruch des seit 2013 bestehenden Aufwärtstrends sowie dem Abgleiten unter die 200-Wochen-Linie (akt. bei 15,03 EUR) rücke bei der Aktie der Deutschen Telekom nun eine entscheidende Haltezone auf die Agenda. Schließlich pendele der Telekomtitel seit Anfang 2015 zwischen rund 18 EUR auf der Ober- und gut 13 EUR auf der Unterseite seitwärts. Mit anderen Worten: Bei einem Rutsch unter die zuletzt angeführte "Leitplanke" würde die Schiebezone der letzten drei Jahre in eine Toppbildung mit einem kalkulatorischen Abschlagspotential von knapp 5 EUR umschlagen. Deshalb gelte es, die Bastion aus diversen Hoch- und Tiefpunkten bei 13,54/39/15 EUR unbedingt zu verteidigen.Die Bedeutung dieser Rückzugszone werde zusätzlich das das 61,8%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses seit Herbst 2014 (13,15 EUR) untermauert. Vor diesem Hintergrund hätte ein Abgleiten unter die diskutierte Unterstützungszone schwerwiegende Implikationen. Auf der Oberseite sei indes eine Rückeroberung des Tiefs vom Oktober 2016 (14,06 EUR) nötig, um den größten Druck von der Aktie zu nehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,425 EUR -1,79% (06.02.2018, 09:34)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,46 EUR +0,82% (06.02.2018, 09:49)