Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (21.03.2018/ac/a/d)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie: Aufholpotenzial - AktienanalyseSeit 2001 führt der TÜV Rheinland regelmäßig Befragungen zur Kundenzufriedenheit mit den Service-Hotlines der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) durch, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit 2013 würden Kunden zudem die Service-Qualität der Telekom Shops und des Außendienstes beurteilen. Im Februar 2018 habe der TÜV Rheinland eine frische Befragung durchgeführt - welche bei der Telekom für Freude gesorgt habe. Denn in der telefonischen Umfrage vom Februar 2018 hätten insgesamt 2.550 Telekom-Kunden dem Service die Durchschnittsnote "Gut" gegeben. Der Außendienst sei mit einer Durchschnittsnote von 1,76 bewertet worden, und die Telekom Shops hätten einen Notendurchschnitt von 1,70 erreicht.Die Entwicklung der eigenen Aktie dürfte in den vergangenen Monaten indes für wenig Freude bei der Telekom gesorgt haben. Denn die Deutsche Telekom-Aktie habe auf Sicht der vergangenen 52 Wochen 18 Prozent an Wert verloren. Doch die Deutsche Telekom-Aktie habe Aufholpotenzial. So habe die Nord LB zwar das Kursziel für die Deutsche Telekom nach Jahreszahlen von 19 auf 18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "kaufen" belassen. Man habe sich vom Ausblick etwas mehr erwartet, so die Analysten. Auf dem derzeitigen Bewertungsniveau bleibe die Deutsche Telekom-Aktie aus Sicht der Nord LB jedoch eine klare Kaufempfehlung. Aktuell werde die Deutsche Telekom-Aktie mit einem für 2019 geschätzten Gewinnvielfachen von 12,2 gepreist.Ein mittelfristiges Kursziel für die Deutsche Telekom-Aktie kann um 18 Euro liegen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.03.2018)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,17 EUR -0,19% (21.03.2018, 11:45)