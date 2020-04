Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (02.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Gute Nachrichten habe es gestern von der Deutschen Telekom gegeben. Der Sprint-Deal sei nach zäher Hängepartie endlich abgeschlossen worden, zudem habe der Konzern die Mindestdividende von 60 Cent je Aktie bestätigen können. Allerdings habe es auch eine Hiobsbotschaft gegeben, der DAX-Konzern verliere nach der Milliardenfusion an Kreditwürdigkeit.So habe die Rating-Agentur Standard & Poor‘s die Bonität für die Deutsche Telekom sowie für die Tochter T-Mobile US heruntergestuft. Vor allem die mit dem Sprint-Deal verbundenen Integrationskosten hätten dafür gesorgt, dass das Rating beim DAX-Konzern von BBB+ auf BBB gesenkt worden sei. T-Mobile werde 2020 und 2032 zudem nur wenig freien operativen Cashflow generieren.In der Tat werde die Fusion zunächst viel Geld erfordern. Sprint habe zuletzt tief in der Krise gesteckt, die Umrüstung von Sprint-Mobilfunkstationen koste Milliarden. Doch die Synergien sollten die kurzfristigen Belastungen auf lange Sicht mehr als kompensieren. Gemeinsam könne die neue T-Mobile im US-Mobilfunkmarkt nun die Platzhirsche ST&T und Verizon attackieren. Der Wachstumsmotor der Deutschen Telekom bekomme damit neue Fantasie und dürfte auch künftig starke Ergebnisse beisteuern.Die Abstufung durch S&P sei ärgerlich, aber verschmerzbar. Die Fusion sei ein wichtiger Schritt für die Telekom. Das sollte sich künftig auch im Kurs widerspiegeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.