Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 24,60 Outperform Bernstein Research Stan Noel 22.02.2022 23,00 Overweight Barclays Capital Simon Coles 07.02.2022 21,30 Buy Jefferies Ulrich Rathe 07.02.2022 26,50 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 03.02.2022 27,00 Buy Berenberg Bank Usman Ghazi 01.02.2022 26,00 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 19.01.2022 22,00 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 18.01.2022 24,50 Buy UBS Polo Tang 01.12.2021 - Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 15.11.2021 20,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 15.11.2021 22,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 12.11.2021 21,00 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 12.11.2021

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.02.2022/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 27,00 oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG wird am 24. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2021 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Berenberg, die das Kursziel für das Papier von 22 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen hat. Analyst Usman Ghazi rechne laut einer am 1. Februar vorliegenden Studie damit, dass die Telekom-Tochter T-Mobile US zur Vorlage ihrer Zahlen am 2. Februar trotz höherer Investitionen die Anleger mit Blick auf weiteres Wachstum und den freien Cashflow werde beruhigen können. Wenn der Bonner Mutterkonzern sein Zahlenwerk bekannt gebe, könnte es dann womöglich eine positive Dividendenüberraschung geben.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Deutsche Telekom kommt dagegen vom Analysehaus Jefferies. Analyst Ulrich Rathe hat das Kursziel für die Aktie von 21,80 auf 21,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Bonner dürften ein solides Zahlenwerk zum 4. Quartal vorlegen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einem am 7. Februar vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf 2022 habe der Analyst seine Schätzungen unter anderem um beschleunigte Integrationskosten bei T-Mobile US und einen allmählichen Umsatzrückgang in Deutschland bereinigt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?