Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (17.09.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Die Mehrheitsbeteiligung von Deutsche Rohstoff, Tin International, habe wie angekündigt Explorationsrechte im Osterzgebirge an den Partner Lithium Australia (LIT) übertragen und dafür 0,5 Mio. Euro in bar sowie 1,5 Mio. Euro in Aktien erhalten, sodass der Anteil an LIT nun 5% betrage. Auch diese Nachricht habe der gebeutelten Aktie nicht helfen können.Das Engagement steht auf dem Prüfstand, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" in einer aktuellen Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse. (Ausgabe 36 vom 15.09.2018)Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: