Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

15,55 EUR -1,58% (02.09.2021, 11:21)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

15,80 EUR +0,96% (01.09.2021)



ISIN Deutsche Rohstoff-Aktie:

DE000A0XYG76



WKN Deutsche Rohstoff-Aktie:

A0XYG7



Ticker-Symbol Deutsche Rohstoff-Aktie:

DRO



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (02.09.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff: Boom bei Rohstoffpreisen - AktienanalyseIm Zuge der steigenden Rohstoffpreise könnte die Aktie von Deutsche Rohstoff (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) ins Blickfeld rücken, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Gesellschaft erschließe Öl- und Gaslagerstätten. Metalle wie Gold und Wolfram würden das Portfolio abrunden. In den vorläufigen Halbjahreszahlen habe sich das verbesserte Marktumfeld deutlich niedergeschlagen. Während sich der Umsatz von 26,1 Mio. auf 38,3 Mio. Euro erhöht habe, sei das operative Ergebnis (EBITDA) von 15,8 Mio. auf 39,9 Mio. Euro nach oben gesprungen. Das Ergebnis sei von minus 13,4 Mio. auf plus 17,5 Mio. Euro gedreht.Gleichzeitig habe die Verschuldung deutlich gesenkt werden können. Der Vorstand habe zudem die Prognosen massiv angehoben. Während für 2021 mit einem Umsatz von 68 Mio. bis 73 Mio. Euro (bisher 57 bis 62 Mio. Euro) gerechnet werde, sollten die Erlöse 2022 bei 70 Mio. bis 75 Mio. Euro (bisher 60 Mio. bis 65 Mio. Euro) landen. Beim EBITDA würden für 2021 57 Mio. bis 62 Mio. Euro statt 42 Mio. bis 47 Mio. Euro erwartet und für 2022 47 Mio. bis 52 Mio. Euro statt 40 Mio. bis 45 Mio. Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: