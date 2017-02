Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (20.02.2017/ac/a/nw)



Am 16. Februar habe Deutsche Rohstoff eine Ende Dezember datierte Reservenbewertung in Bezug auf ihre zwei wertvollsten Öl- und Gastochtergesellschaften veröffentlicht - Cub Creek Energy und Elster Oil & Gas, die eine 120%-ige Wertsteigerung im Vergleich zur letzten Bewertung vom Ende April 2016 aufgewiesen habe. Zudem liege die neueste Bewertung USD 45 Mio. oder 21% oberhalb der Bewertung der Tochtergesellschaften, die der Analyst in seiner jüngsten Studie vom 12. Dezember veröffentlicht habe.Am Tag vor der Ankündigung der aktualisierten Reservenbewertung habe Deutsche Rohstoff ihre bisherige Prognose zum Konzernjahresüberschuss 2016 (Gewinn vor Minderheitsanteilen) von EUR 8 bis 10 Mio. nach unten angepasst. Die neue Guidance laute "leicht unterhalb des Vorjahresergebnisses (EUR 0,5 Mio.)". Die Hauptgründe für die Anpassung der Guidance seien der später als erwartete Produktionsbeginn der Bohrungen in den USA im vierten Quartal 2016 und ein unerwartet hoher Steueraufwand in Zusammenhang mit der Bildung latenter Steuerverbindlichkeiten. Die in 2016 ausgefallene Öl- und Gasproduktion werde 2017 erfolgen, und der latente Steueraufwand sei nicht zahlungswirksam. Deswegen habe die Steigerung der Reservenbewertung eine viel größere Auswirkung auf das Kursziel.