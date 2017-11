Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de (22.11.2017/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) von "buy" auf "add" herab und senkt das Kursziel von EUR 26,90 auf EUR 22,30.Die Q3 17-Ergebnisse hätten einen Umsatzsprung von 240% auf EUR 7,3 Mio. (Q3 16: EUR 2,2 Mio.) und ein EBITDA von EUR 5,6 Mio. (Q3 16: EUR -0,5 Mio.) gezeigt. Der Q3-Bericht habe auch eine Gewinnwarnung enthalten. Die Umsatzguidance für das Gesamtjahr sei von EUR 55 bis EUR 65 Mio. auf EUR 50 Mio. und für das EBITDA von EUR 40 Mio. auf EUR 35 bis EUR 37 Mio. reduziert worden. Die bisherigen Analystenprognosen hätten EUR 48 Mio. bzw. EUR 42 Mio. betragen.Die Anpassung der Umsatz- und EBITDA-Guidance nach unten sei auf die geringer als erwartete Produktion bei den Vail- und Markham-Bohrplätzen von Cub Creek Energy zurückzuführen. Das Hauptproblem bei Vail und Markham sei gewesen, dass der übermäßig hohe Druck im lokalen Gasnetz die Produktion von Öl und Gas reduziert habe. In den letzten Wochen sei eine neue Gasleitung zur Bohrstelle bei Markham hinzugefügt worden, wodurch der Druck reduziert worden sei. Eine ähnliche Maßnahme sei für den Vail-Bohrplatz geplant.Es gebe wahrscheinlich keine langfristigen Auswirkungen auf die Produktion bei Vail, aber die Geschäftsführung habe erklärt, dass es eventuell zu einer Abwärtsrevision der Reserven bei Markham im nächsten Reservenbericht kommen könnte, der auf Jahresabschlusszahlen basieren werde.Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, sieht den fairen Wert der Deutsche Rohstoff-Aktie nunmehr bei EUR 22,30 (vorher: EUR 26,90) und stuft die Empfehlung für von "kaufen" auf "hinzufügen" zurück. (Analyse vom 22.11.2017)