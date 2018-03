Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

21,45 EUR +2,14% (05.03.2018, 15:54)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

21,10 EUR +1,44% (05.03.2018, 16:03)



ISIN Deutsche Rohstoff-Aktie:

DE000A0XYG76



WKN Deutsche Rohstoff-Aktie:

A0XYG7



Ticker-Symbol Deutsche Rohstoff-Aktie:

DRO



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (05.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Die Deutsche Rohstoff AG setze ihren Wachstumskurs wie angekündigt fort: Nachdem Anfang Februar die Zahl der Nettobohrungen bei der US-Tochter Elster Oil & Gas im wichtigen Öl- und Gasgeschäft nochmals habe erhöht werden können, sei die Mehrzahl der Bohrstellen nun auch in die Produktion gegangen. Die restlichen Bohrungen sollten plangemäß Anfang März folgen. Ihre Umsatzschätzung von 85 Mio. Euro für 2018 würden die Experten daher unverändert beibehalten.Auch die Gewinnschätzungen der Experten würden unverändert bleiben: Zwar würden verbesserte Fördertechniken und der Einsatz neuer Fracking-Methoden die Produktionskosten für Öl spürbar senken, allerdings könnten die aktuellen Rekordfördermengen in den USA zu tendenziell schwächeren Ölpreisen führen. So habe die im Januar 2018 durchschnittliche US-Rohölproduktion erstmals seit 1970 wieder über 10,2 Mio. Barrel/Tag gelegen.Die Experten würden jedoch erwarten, dass das Unternehmen aufgrund des starken Ölpreisanstiegs in der zweiten Jahreshälfte 2017 das Hedging für große Teile der kommenden Jahresproduktion bereits abgesichert habe - und zwar zu höheren Preisen als im Vorjahr. Damit bleibe der US-Dollar einziger Unsicherheitsfaktor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link