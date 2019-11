Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (28.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post möchte eine Lockerung bei den gesetzlichen Vorgaben für die Brieflaufzeiten erreichen. Ein Unternehmenssprecher habe am Mittwoch bestätigt, dass der Bonner Konzern dieses Thema bei einer Beiratssitzung der Bundesnetzagentur angesprochen habe. Es gebe allerdings keine konkreten Pläne. Derzeit müssten von den an einem Werktag eingelieferten Briefen im Jahresdurchschnitt mindestens 80% am nächsten Werktag und 95% bis zum zweiten Werktag beim Empfänger ankommen.Für eine Zustellung am nächsten Werktag müssten bestimmte Strecken innerhalb Deutschlands immer noch täglich geflogen werden, habe der Sprecher gesagt. Wolle man darauf aus Klimaschutzgründen verzichten, "hätte das unmittelbar Auswirkungen auf die Brieflaufzeiten". Die Deutsche Post habe jedoch "keine konkrete Forderung" erhoben, sondern den Punkt als Anregung zur Diskussion eingebracht.Derweil sei die Deutsche Post in der arbeitsintensivsten Zeit des Jahres angekommen. Nicht zuletzt durch den Black Friday habe sich ein Teil des Weihnachtsgeschäfts nach vorne verlagert.Die Deutsche Post-Aktie habe sich in diesem Jahr bislang sehr stark entwickelt. Seit dem Tief im Januar liege das Papier gut 44% im Plus. Sowohl charttechnisch als auch fundamental dürfte allerdings durchaus noch mehr drin sein. Investierte Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, alle anderen könnten auch auf dem aktuellen Niveau noch zugreifen. Ein Stopp bei 27,50 Euro sichere die Position nach unten ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.11.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link