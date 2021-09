Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (02.09.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Unverändert hohe Sendungsmengen und verbesserte Effizienz erwartet - AktienanalyseMit den Corona-Beschränkungen brach über die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) im vergangenen Jahr eine wahre Paketflut herein, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch auch 2021 steige die Zahl der Pakete trotz der Lockerungen weiter. Im zweiten Quartal seien täglich 7,6 Mio. Pakete befördert worden, habe der Post-Vorstand für den Bereich Post und Paket Deutschland, Tobias Meyer, den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt. "Das sind fast 30 Prozent mehr als sonst im Jahresdurchschnitt pro Tag." Das zeige sich denn auch in den Zahlen zum zweiten Quartal. Wie bereits seit Anfang Juli bekannt, habe die Deutsche Post ihren operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern mit knapp 2,1 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppeln können.Der Umsatz habe um gut ein Fünftel auf 19,5 Mrd. Euro zugelegt. Der auf die Aktionäre entfallende Konzerngewinn habe bei rund 1,3 Mrd. Euro nach 525 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum gelegen. Der Konzern sehe sich daher auf einem guten Weg, das im Juli angehobene Gewinnziel von 7,0 Mrd. Euro im laufenden Jahr zu erreichen. Auch den mittelfristigen Ergebnisausblick für 2023 (mehr als 7,4 Mrd. Euro) hätten die Bonner bekräftigt. Darin komme die Erwartung von unverändert hohen Sendungsmengen und einer weiter verbesserten Effizienz zum Ausdruck, habe es geheißen.Für Schlagzeilen habe der Logistikriese kürzlich überdies mit einem Milliardenzukauf gesorgt. Um sein Geschäft mit dem Verschiffen von Getränken auszubauen, wolle die Deutsche Post für 1,5 Mrd. Euro den Seefrachtspezialisten J.F. Hillebrand übernehmen. Der Kauf sei "eine hervorragende Ergänzung unseres bestehenden Portfolios", habe DHL-Chef Frank Appel erklärt. "Im Einklang mit unserer Konzernstrategie stärken wir unser logistisches Kerngeschäft und sorgen für langfristiges profitables Wachstum."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: