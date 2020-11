Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,13 EUR +0,41% (12.11.2020, 16:54)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,15 EUR +0,80% (12.11.2020, 16:39)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol Deutschland: DPW, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (12.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Nach der kleinen Verschnaufpause zuletzt präsentiere sich die Aktie der Deutschen Post am heutigen Donnerstag wieder stark. Sie gehöre am frühen Nachmittag zu den bislang sechs einzigen Werten des Tages im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem positiven Vorzeichen. Bei der Aktie gehe es 0,6 Prozent nach oben auf 39,07 Euro. Nur Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) und Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) würden sich am heutigen Tag stärker zeigen. Das Papier würden einmal einige positive Analystenkommentare unterstützen.Die US-Bank J.P. Morgan sehe das Kursziel für die Deutsche Post nach den vor Kurzem veröffentlichten endgültigen Quartalszahlen bei 47,48 Euro, die Einstufung lautet weiterhin "overweight". Die finalen Resultate des Logistikkonzerns hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, habe Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Das beschleunigte Wachstum des Privatkundengeschäfts dürfte sich fortsetzen.Das Analysehaus Independent Research hat Deutsche Post von "halten" auf "kaufen" hochgestuft. Analyst Sven Diermeier habe sein neues Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem nun von ihm erwarteten Gesamtertrag der Aktien des Logistikkonzerns von mehr als zehn Prozent begründet. Der Trend zum Online-Handel dürfte anhalten und zudem sollte eine generelle wirtschaftliche Erholung die Geschäftsentwicklung generell stützen.Auch DER AKTIONÄR bleibt optimistisch und hält das Kursziel von Goldman Sachs für durchaus realistisch. Noch nicht investierte Anleger könnten bei Schwäche zugreifen. Die Aktie befindet sich auch im Aktien-Musterdepot des AKTIONÄR. Ein Stopp bei 33 Euro sichert nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: