ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (29.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem Minus von 5% habe die Aktie der Deutschen Post einen schwierigen Start in das neue Jahr gehabt. Diese Entwicklung habe auch im Chartverlauf Spuren hinterlassen. So müsse die Kursentwicklung seit Mitte November als kleine Toppbildung interpretiert werden. Da die Nackenlinie in Form der Tiefs der letzten Verlaufstiefs bei gut 33 EUR jeweils mit zwei Gaps über- bzw. unterschritten worden sei, liege möglicherweise sogar eine Inselumkehr vor. Aus der Höhe der oberen Trendwende ergebe sich ein Abschlagspotential von knapp 2 EUR. Im Umkehrschluss lasse sich das kalkulatorische Kursziel also auf rund 31 EUR taxieren. Auffällig sei, dass es sich bei diesem Level um eine charttechnisch extrem bedeutende Kumulationszone handele. Auf diesem Niveau würden die Glättungslinien der letzten 200 und 38 Wochen (akt. bei 31,18/30,84 EUR) mit dem Erholungstrend seit Anfang 2019 sowie der Nackenlinie der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation von 2018/2019 (akt. bei 30,98/30,74 EUR) zusammenfallen. Abgerundet werde das hier entstehende Haltecluster durch die 61,8%-Korrektur des jüngsten Aufwärtsimpulses seit Anfang Oktober 2019 (30,93 EUR). Unterhalb dieser Bastion würde das Chartbild der Aktie der Deutschen Post deutlichen Schaden nehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:32,405 EUR +0,33% (29.01.2020, 09:10)Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:32,305 EUR +0,06% (28.01.2020, 17:35)