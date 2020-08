Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (06.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Der Bonner Konzern habe am Mittwoch gezeigt, dass er sehr stark durch die historische Krise gekommen sei. In einigen Bereichen habe die Deutsche Post sogar von den weltweiten Corona-Lockdowns profitiert. Zudem sei die Gesamtjahresprognose bestätigt worden.Aktuell würden 19 der 27 Analysten, die sich regelmäßig mit der Deutsche Post-Aktie befassen würden, zum Kauf raten. Sechs Experten würden den DAX-Titel mit "halten" einstufen, nur zwei würden den Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liege aktuell bei 37,21 Euro - allerdings bei stetig steigender Tendenz. Immer mehr Analysten würden also ihre Kursziele weiter nach oben revidieren.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Deutsche Post-Aktie sehr optimistisch gestimmt. Der DAX-Titel befinde sich daher auch weiterhin im Musterdepot des Anlegermagazins. Nachdem gestern ein neues Kaufsignal generiert worden sei, könnten Anleger zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 26,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link