ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (17.03.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Setzt sich der Crash fort? ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) befindet sich seit dem Allzeithoch bei 41,36 EUR aus dem Dezember 2017 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie im Januar 2019 auf ein Tief bei 23,36 EUR gefallen und habe sich danach bis 16. Dezember in einem bärischen Keil auf ein Hoch bei 35,00 EUR erholt. Dort sei sie am langfristigen Abwärtstrend nach unten abgeprallt. Zunächst sei die Abwärtsbewegung noch recht gemäßigt abgelaufen. Aber mit dem Bruch des Aufwärtstrends ab Januar 2019 am 24. Februar sei massiver Druck aufgekommen.Die Unterstützungszone zwischen 19,88 und 19,54 EUR könnte zunächst etwas halten. Eine Erholung in Richtung 23,36 EUR sei kurzfristig möglich. Sollte der Wert allerdings stabil unter 19,54 EUR abfallen, dann würde eine Fortsetzung des Crashs der letzten Tage drohen. Das nächste Ziel wäre dann ca. 14,70 EUR. (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:20,56 EUR -5,25% (16.03.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:21,60 EUR +6,67% (17.03.2020, 08:50)