XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

58,25 EUR +1,55% (01.07.2021, 09:26)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (01.07.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Schwung lässt etwas nach - AktienanalyseDer boomende Online-Handel sowie der florierende Expressversand lässt bei der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) kräftig die Kassen klingen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei im ersten Quartal um 22 Prozent auf 18,9 Mrd. Euro gestiegen. Das Konzernergebnis habe bei 1,19 Mrd. Euro nach 301 Mio. im Vorjahreszeitraum gelegen. Das EBIT habe auf 1,91 Mrd. Euro mehr als verdreifacht werden können. "Wir hatten das beste Auftaktquartal aller Zeiten", habe Konzernchef Frank Appel bilanziert. Der Logistiker werde für 2021 daher noch optimistischer. Die Bonner würden nun mit einem EBIT von mehr als 6,7 Mrd. Euro rechnen. Bisher habe man deutlich mehr als 5,6 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Auch beim freien Barmittelzufluss traue sich der Konzern nach dem starken Jahresstart mehr zu: Anstatt deutlich über 2,3 Mrd. Euro peile die Deutsche Post nun rund 3,0 Mrd. Euro an - und das, obwohl noch mehr Geld investiert werden solle. Kein Wunder, dass die Aktie "Gelb" mit einem Plus von rund 42 Prozent seit Jahresbeginn zu den besten Werten im DAX gehöre.Allerdings habe der Schwung zuletzt etwas nachgelassen. Ins Grübeln hätten Anleger vor allem die neuesten Nachrichten des Post-Konkurrenten FedEx gebracht. Zwar habe der US-Logistiker seinen Umsatz im abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal kräftig gesteigert und den Sprung zurück in die Gewinnzone geschafft. Als Belastung hätten Händler aber den Ausblick auf das neue Geschäftsjahr empfunden. Ein Börsianer habe betont, der in Aussicht gestellte Gewinn von 18,90 bis 19,90 Dollar je Aktie verfehle die Erwartungen wegen höherer Lohnkosten und einer niedriger als gedachten Produktivität. Das Unternehmen selbst schränkte bei seinen Prognosen außerdem ein, dass anstehende bilanzielle Anpassungen an den Pensionsplänen weiterhin nicht genau beziffert werden können, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2021)