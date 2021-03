XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

45,88 EUR +1,01% (18.03.2021, 11:54)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (18.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post mit Rekordergebnis - AktienanalyseDer Paketboom in der Corona-Krise hat der Deutschen Post DHL (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) prächtige Geschäfte beschert: 2020 kletterte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 4,1 Mrd. auf 4,8 Mrd. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz habe um fünf Prozent auf 66,8 Mrd. Euro zugelegt. Weil stationäre Geschäfte zeitweise geschlossen und die Menschen viel daheim gewesen seien, seien die Internetbestellungen durch die Decke gegangen - und damit auch die Paketsendungen. Marktführer DHL habe 2020 in Deutschland 1,83 Mrd. Pakete transportiert - deutlich mehr als 2019 (1,59 Mrd.). Dieses Jahr dürfte es den nächsten Höchstwert geben, auch wenn der Anstieg etwas abflachen dürfte.Nach dem Rekordergebnis gebe die Deutsche Post ihren Aktionären viel Geld zurück: Zum einen habe der Konzern Aktienrückkäufe von bis zu einer Mrd. Euro angekündigt, die bereits im März starten sollten. Zum anderen kehre der Logistikkonzern überraschend viel Dividende aus. Die Bonner würden ihre Ausschüttung von 1,15 auf 1,35 Euro je Aktie erhöhen. Analysten hätten im Schnitt nur 1,24 Euro auf dem Plan gehabt.Auch der Ausblick überzeuge: Das Unternehmen möchte 2021 das EBIT auf mehr als 5,6 Mrd. Euro steigern, ein Plus von rund 17 Prozent. Mittelfristig, also bis 2023, peile Konzernchef Frank Appel ein Ergebnis von mehr als sechs Mrd. Euro an. Nicht zuletzt aufgrund der positiven Aussichten habe der DAX-Titel noch Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel von 15 Analysten liege aktuell bei 49,74 Euro und somit knapp neun Prozent über der aktuellen Notiz, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2021)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:45,86 EUR +0,90% (18.03.2021, 12:06)