XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

41,135 EUR +0,67% (05.05.2022, 11:25)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (05.05.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Normalisierung im Onlinehandel - AktienanalyseDie Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) steuert dank einer starken Entwicklung in der Frachtsparte auf ein neues Rekordjahr zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Im ersten Quartal ist die erwartete Normalisierung im Onlinehandel eingetreten. Diese konnten wir jedoch mit starken Ergebnissen in unseren globalen Logistikaktivitäten überkompensieren", habe Konzernchef Frank Appel gesagt. Der Umsatz sei von Januar bis Ende März um ein Fünftel auf 22,6 Mrd. Euro geklettert, wie der Konzern mitgeteilt habe. Das operative Ergebnis sei von 1,9 auf 2,2 Mrd. Euro gestiegen. Nach Steuern und Dritten sei für die Aktionäre ein Gewinn von knapp 1,4 Mrd. Euro geblieben - rund 200 Mio. Euro mehr als ein Jahr zuvor. Die Schätzungen seien damit übertroffen worden. "In der Breite liegen die Zahlen etwa zehn Prozent über den Erwartungen", habe ein Marktteilnehmer gesagt.Das Management habe zudem seine Prognose für 2022 bekräftigt: So solle das EBIT wie bereits 2021 acht Mrd. Euro erreichen - mit einer Abweichung von fünf Prozent von oben oder unten. Auch für das Mittelfristziel bis 2024 - ein EBIT-Anstieg auf rund 8,5 Mrd. Euro - sehe sich der Logistikkonzern auf Kurs. Allerdings stehe die Frage im Raum, wie sich der Ukraine-Krieg auf die Weltwirtschaft und die Transportmärkte auswirken werde. "Zur Zeit lässt sich das schwer abschätzen", habe Appel gesagt.Vorsichtige Investoren setzen deshalb trotz der aus Analystensicht überzogenen Korrektur seit Jahresbeginn auf Express-Investments, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 17/2022)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:41,035 EUR -1,43% (05.05.2022, 11:39)