Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (18.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Der US-Paketdienstleister FedEx habe seine Geschäftsziele für das laufende Jahr wegen der Ungewissheit durch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gestrichen. "Die Pandemie hat weltweit erhebliche Auswirkungen", habe Vorstandschef Frederick Smith am Dienstag nach US-Börsenschluss gewarnt. Im jüngsten Geschäftsquartal bis Ende Februar sei der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert von 739 Millionen auf 315 Millionen Dollar (286 Millionen Euro) eingebrochen.Die Auswirkungen des Coronavirus hätten die Bilanz bereits belastet, habe FedEx mitgeteilt. Trotzdem habe der Deutsche Post-Rivale einen Umsatzanstieg um rund drei Prozent auf 17,5 Milliarden Dollar geschafft und damit deutlich die Markterwartungen übertroffen. Das sei bei Anlegern gut angekommen - die Aktie habe nachbörslich zunächst mit einem kräftigen Kursanstieg reagiert. FedEx-Finanzchef Alan Graf habe angesichts der Belastungen der Coronavirus-Krise Kostensenkungen angekündigt.Die Aktie der Deutschen Post könne am heutigen Mittwoch davon allerdings nicht profitieren. Das Papier verliere mehr als fünf Prozent auf 19,81 Euro. Das helfe auch eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank nicht. Diese habe das Kursziel für die Deutsche Post zwar von 40 auf 26 Euro gesenkt, die Einstufung nach den Kursverlusten im Zuge der Corona-Krise aber auf "buy" belassen. Der Aktienkurs des Logistikkonzerns sei zurück auf dem Niveau des Börsengangs im Jahr 2000, habe Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Dies sei angesichts des positiven Konzernwandels in dieser Zeit eigentlich unvorstellbar. Wegen der Viruspandemie habe er aber seine Schätzungen vor allem für 2020 gekürzt.Auch für den "Aktionär" erscheinen die massiven Kursrückgänge bei der Post übertrieben. Daher können mutige Anleger allmählich wieder erste Positionen beim deutschen Marktführer aufbauen, so Marion Schlegel. Diese sollte aber unbedingt mit einem Stopp bei 16,50 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: