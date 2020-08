Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (06.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Der Bericht für das zweite Quartal 2020 sei nochmals leicht besser als die ohnehin starken Q2-Eckdaten (bereinigtes/berichtetes EBIT) ausgefallen. Das erstmals veröffentlichte EPS habe über der Analysten-Prognose gelegen. Die Deutsche Post habe in Q2 zu den Covid-19-Pandemie-Gewinnern (bereinigtes EBIT: +26% y/y; berichtetes EBIT: +19% y/y) gezählt. Die Anfang Juli eingeführte Guidance (für 2020, 2022, Zeitraum 2020-2022) sei im Rahmen des Q2-Berichts wiederholt worden. Sie spreche für eine hohe (kurz- und mittelfristige) Visibilität der Geschäftsentwicklung sowie impliziere Ergebnisverbesserungen (2020e (bereinigt) vs. 2019 (bereinigt); 2022e (in jedem Fall) vs. 2020e), während sich die Mehrheit der Unternehmen keine konkrete Guidance für das laufende Geschäftsjahr zutraue. Zudem bezeichne das Management die 2020er Guidance als konservativ.Der positive Newsflow halte somit an. Allerdings habe die Deutsche Post-Aktie bereits eine deutliche Outperformance (seit Jahresbeginn: +7% vs. DAX (Kursindex): -7%) vorzuweisen. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. EPS 2020e: 1,87 (alt: 1,80) Euro; EPS 2021e: 2,57 (alt: 2,56) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Deutsche Post-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 34,00 auf 37,00 Euro erhöht. (Analyse vom 06.08.2020)