Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

40,23 EUR -0,12% (06.01.2021, 16:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

40,10 EUR -0,30% (06.01.2021, 16:07)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (06.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post gehöre seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland zu den Überfliegern im Auswahlindex DAX. Der Logistiker profitiere von erhöhten Bestellmengen und der Zunahme der E-Commerce-Aktivitäten der Konsumenten. Selbst ein Gerichtsentscheid ändere nichts an der positiven Grundverfassung. Die Kursverdopplung rücke in greifbare Nähe.Die Commerzbank habe das Rating für die Deutsche Post-Aktie trotz eines Gerichtsentscheids über die Rechtswidrigkeit der für 2019 bis 2021 genehmigten Briefporti auf "buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) habe erneut erfolgreich geklagt, habe Analyst Adrian Pehl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Das Urteil erinnere einmal mehr daran, dass eine Reform des Postgesetzes erforderlich sei, um das Problem einer offensichtlich unklaren Gesetzesanwendung anzugehen. Aus dem Gerichtsurteil resultiere indes zunächst eine nur sehr geringe Summe, die die Post dem BIEK erstatten müsse.Die Deutsche Post-Aktie befinde sich seit Ende März 2020 im AKTIONÄR-Depot. Dort notiere sie ausgehend vom Kaufkurs inzwischen mit 65 Prozent im Plus. Erreiche die Aktie das Kursziel von Commerzbank-Analyst Adrian Pehl, dann steige das Plus auf 100 Prozent - eine Verdopplung.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: