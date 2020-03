Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

26,63 EUR -1,92% (02.03.2020, 16:55)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (02.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Die Meldung der Deutschen Post zu den Auswirkungen der Corona-Krise sei angesichts der erheblichen Kursrückgänge durchaus hilfreich gewesen, auch wenn das tatsächliche Ausmaß - sowohl der Infektionen weltweit als auch der sich daraus ergebenden Handelsrestriktionen - derzeit noch nicht absehbar sei. Unter der Annahme, dass sich die Situation um das Corona-Virus im Laufe des Frühjahres in Folge wärmerer Temperaturen und erhöhter UV-Strahlung (sog. Virusinaktivierung) stabilisiere und dann entspanne, habe der Analyst seine Schätzungen für 2020, aber auch die Folgejahre 2021/2022, zurückgenommen. Vor dem Hintergrund der fehlenden Visibilität erwarte er weitere Kursschwankungen in beide Richtungen in den kommenden Wochen und Monaten. Ein Einstieg in die Aktie "Gelb" dränge sich derweil nicht auf. Wer jedoch engagiert sei, sollte dies auch aufgrund der Dividendenattraktivität bleiben.Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, stuft die Deutsche Post-Aktie von "kaufen" auf "halten" zurück, bei einem Kursziel von EUR 28,00 (vorher: EUR 38,00). (Analyse vom 02.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:26,395 EUR -2,67% (02.03.2020, 16:41)