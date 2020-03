Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (12.03.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Epidemie beeinträchtigt die Geschäfte des Logistikkonzerns - AktienanalyseDie Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) hat infolge der Corona-Krise deutlich an Boden verloren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Fast 33 Prozent sei es auf Monatssicht nach unten gegangen. Kein Wunder, beeinträchtige die Epidemie doch den Welthandel und somit auch die Geschäfte des Logistikkonzerns. Dazu verursache das überraschende Aus für den Street Scooter in diesem Jahr zusätzliche Kosten. Bereits Ende Februar habe der Konzern daher sein operatives Gewinnziel von mindestens fünf Mrd. Euro für 2020 mit einem großen Fragezeichen versehen.Für etwas Erleichterung hätten nun die Anfang der Woche vorgelegten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr gesorgt. Demnach habe der Logistikriese sein operatives Ergebnis 2019 bei einem Umsatzanstieg um 2,9 Prozent auf 63,3 Mrd. Euro von 3,16 auf 4,1 Mrd. Euro steigern können. Das Konzernergebnis habe gar um gut 26 Prozent auf 2,6 Mrd. Euro zugelegt. Zwar hätten Analysten noch etwas mehr erwartet, gleichzeitig habe der Konzern allerdings eine überraschend kräftige Dividendenerhöhung von 1,15 auf 1,25 Euro je Aktie angekündigt.Darüber hinaus habe die Deutsche Post die im Oktober mit der "Strategie 2025" ausgegebenen mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsziele bestätigt und die Prognose für den freien Mittelzufluss erhöht: Für den Zeitraum von 2020 bis 2022 prognostiziere der DAX-Konzern nun einem kumulierten Free Cashflow von 5,0 bis 6,0 Mrd. Euro. Zuvor seien es lediglich 4,5 bis 5,5 Mrd. Euro gewesen. Um diese Ziele zu erreichen, werde man, wie in der Strategie 2025 verankert, das Wachstum in den profitablen Kerngeschäften forcieren und die digitale Transformation in allen Unternehmensbereichen beschleunigen, habe es geheißen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:22,105 EUR -6,77% (12.03.2020, 13:06)