XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

50,36 EUR +0,56% (13.05.2021, 17:37)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (14.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post: Chance auf Rally - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) befindet sich seit März 2020 wieder in einer Aufwärtsbewegung und setzt damit die langfristige Aufwärtsbewegung seit März 2009 fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe die Aktie am 10. Mai 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 51,70 EUR erreicht. Von dort aus habe der Wert zurückgesetzt. Im gestrigen Handel habe er die Unterstützung durch das letzte Zwischenhoch bei 49,33 EUR testet. Dort sei der Wert wieder nach oben gedreht und habe eine lange weiße Tageskerze ausgebildet.Diese Kerze könnte die Grundlage für eine neue Aufwärtsbewegung sein. Diese Bewegung könnte zu Gewinnen bis ca. 56,30-56,50 EUR führen. Dort würde die Aktie auf die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit März 2009 treffen. Ein Tagesschlusskurs unter 49,33 EUR wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein Verkaufssignal ergäbe sich aber wohl erst mit einem Rückfall unter 47,60 EUR. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 43,50 EUR zu rechnen. (Analyse vom 14.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:50,55 EUR +0,80% (14.05.2021, 08:54)