Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (24.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Ausbau ihres Netzes von Paket-Abholautomaten setze die Deutsche Post DHL verstärkt auf Bahnhofsstandorte. Der Bonner Konzern habe am Donnerstag eine Kooperation mit der Deutschen Bahn verkündet, der zufolge 800 sogenannte Packstationen unweit der Gleise installiert würden - der Großteil von ihnen solle schon dieses Jahr einsatzbereit sein.Ein erster neuer Automat sei kürzlich am Leipziger Hauptbahnhof in Betrieb gegangen. Derzeit habe DHL bereits rund 100 Packstationen an Bahnhöfen, nun werde die Zusammenarbeit intensiviert. Die neuen Stationen hätten neben dem traditionell gelben auch einen blauen Bereich. Den blauen Teil wolle die Bahn nutzen: Dort könnten Einzelhändler Pakete deponieren, damit zum Beispiel Pendler sie auf dem Heimweg mitnehmen könnten. Mit dieser Funktion sollten Bahnhöfe generell aufgewertet werden - dortige Ladengeschäfte könnten im Kampf um die Kundengunst mit einer Rund-um-die-Uhr-Abholmöglichkeit punkten.In Sachen Paketautomaten habe die Deutsche Post DHL einen großen Vorsprung vor der Paket-Konkurrenz, die insgesamt eher zaghaft auf solche Stationen setze. Derzeit habe DHL nach eigenen Angaben bundesweit rund 9.000 Packstationen, die auch an Tankstellen, Supermärkten, Wohnblocks und auf dem Gelände von Firmen zu finden seien. Parallel zur Bahn-Kooperation forciere DHL den Automatenausbau, bis Ende 2022 solle die Zahl der Packstationen bei etwa 11.500 liegen und Ende 2023 bei 15.000.Anfang Februar sei die Aktie der Deutschen Post im Zuge der allgemeinen Marktschwäche ebenfalls deutlich unter Druck geraten. Im Bereich von 40 Euro habe sie sich aber zuletzt stabilisieren und wieder nach oben drehen können. Die nächste Zielmarke liege bei 50 Euro. Zuvor müsse das Papier aber noch die 38-Tage-Linie überwinden.Das aktuelle Niveau ist eine langfristige Nachkaufchance bei dem Musterdepotwert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 24.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: