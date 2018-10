ISIN Deutsche Post-Aktie:

Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (23.10.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie unter Druck - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) befindet sich seit dem Allzeithoch bei 41,36 EUR aus dem Dezember 2017 in einer Abwärtsbewegung und fiel dabei bis 6. Juli 2018 auf ein Tief bei 27,23 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Von dort aus habe sie sich erholt und sei auf ein Hoch bei 32,18 EUR geklettert, wo eine Topbildung in Form eines Doppeltops eingesetzt habe. Am 4. Oktober sei die Aktie per Tagesschlusskurs unter die Nackenlinie abgefallen, was zu einem Rückfall auf 27,96 EUR geführt habe. Nach einer kleinen Erholung bröckle der Aktienkurs bereits wieder.Kurzfristig sollte die Aktie der Deutschen Post weiter unter Druck stehen. Abgaben in Richtung 27,23 bis 26,97 EUR seien möglich. Sollte es zu einem Bruch der dort liegenden Unterstützungszone kommen, dann würden Abgaben in Richtung 23,00 und 21,55 EUR drohen. Eine kleine Verbesserung des Chartbildes ergäbe sich mit einem Anstieg über 29,33 EUR. Dann wäre eine Erholung in Richtung 30,41 EUR möglich. (Analyse vom 23.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:28,60 EUR -1,00% (22.10.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:28,34 EUR -1,12% (23.10.2018, 08:51)